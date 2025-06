Wimbledon il montepremi sale ancora e sfiora i 63 milioni di euro

Il prestigioso torneo di Wimbledon conferma il suo status di eccellenza nel mondo del tennis, con un montepremi che si avvicina ai 63 milioni di euro, segnando un nuovo record. Questa crescita significativa non solo premia i campioni, ma rafforza l’appeal di uno degli eventi più attesi dell’estate sportiva. Con premi così allettanti e un fascino senza pari, Wimbledon si prepara a scrivere ancora una volta pagine indimenticabili di storia tennistica.

(Adnkronos) – Il montepremi di Wimbledon aumenterà del 7%, raggiungendo la cifra complessiva di 53,5 milioni di sterline (quasi 63 milioni di euro) per i Championships di quest’estate. I vincitori dei titoli di singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno circa 3 milioni e mezzo di euro, con un aumento di oltre l’11% rispetto al 2024, mentre un posto nel tabellone principale vale almeno 66mila sterline (circa 77mila euro), con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. L’annuncio dell’All England Club arriva in un momento in cui i giocatori chiedono una quota maggiore dei profitti dei tornei del Grande Slam. 🔗 Leggi su Seriea24.it