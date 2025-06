Wimbledon 2025 Sinner e Musetti ma non solo La situazione delle teste di serie azzurre verso il sorteggio

Wimbledon 2025 si avvicina e l’entusiasmo cresce, soprattutto per le prestazioni degli azzurri come Sinner e Musetti. Ma non sono solo loro a catturare l’attenzione: la sfida è anche nel sorteggio delle teste di serie italiane, determinato dal ranking mondiale di giugno. Il cuore del tennis si prepara a scrivere nuove pagine, e le aspettative sono alte. La scena è pronta a regalare emozioni indimenticabili.

La stagione tennistica sull’erba è appena cominciata ma il pensiero di tutti è già proiettato verso Wimbledon 2025, in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Il sorteggio dei tabelloni principali verrà effettuato tre giorni prima dell’inizio del main draw, con le teste di serie che saranno stabilite in base al ranking mondiale di lunedì 23 giugno, al termine della settimana in cui si disputeranno gli ATP 500 di Halle e del Queen’s. Per quanto riguarda il singolare maschile, la situazione degli italiani che faranno parte del seeding in occasione dei Championships è già abbastanza definita in attesa di capire se arriveranno eventualmente dei forfait a ridosso dello Slam londinese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, Sinner e Musetti ma non solo. La situazione delle teste di serie azzurre verso il sorteggio

In questa notizia si parla di: wimbledon - situazione - teste - serie

Matteo Berrettini rischia di non rientrare tra le 32 teste di serie di Wimbledon Vai su Facebook

Teste di serie AL MOMENTO dei 500 su erba HALLE 1 #Sinner 2 Zverev 3 Medvedev 4 Rublev 5 Cerundolo 6 Humbert 7 Machac 8 Khachanov QUEEN'S 1 Alcaraz 2 Draper 3 #Musetti 4 Fritz 5 Paul Vai su X

Roland Garros 2025, Sinner e le altre teste di serie al sorteggio del tabellone; Wimbledon 2024, il tabellone aggiornato maschile e femminile del torneo di tennis; Olimpiadi 2024, definite le teste di serie per il torneo maschile di tennis.

Berrettini non trova pace: salterà il torneo del Queen’s e non sarà testa di serie a Wimbledon Da ubitennis.com: ATP | Matteo, ai box da un mese per il solito infortunio agli addominali, dovrebbe tornare all’ATP 500 londinese, sua unica occasione per racimolare punti in vista del sorteggio dei Champions ...