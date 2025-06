Will Smith sorprende Londra canta i suoi successi in uno show in strada – Video

Immaginate di uscire dalla stazione e trovarvi di fronte a un concerto improvvisato: questo è successo a Londra, dove Will Smith ha sorpreso i passanti con una performance straordinaria dei suoi successi in strada. Un momento unico che ha coinvolto e emozionato il pubblico presente, dimostrando ancora una volta il suo talento poliedrico. La sorpresa si è conclusa lasciando tutti senza parole, rendendo questa giornata indimenticabile per i fortunati spettatori.

(Adnkronos) – Uscire dalla stazione e trovare un concerto improvvisato di Will Smith? È successo ai londinesi che nel centro della città, davanti alla nota King's Cross Station, hanno potuto assistere gratuitamente a una lunga performance dell'attore e cantante statunitense. L'artista si è unito alla star dei social media DJ AG Online, che crea concerti in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

