Wembrace Games 2025 | allo Stadio dei Marmi tra spettacolo e inclusione lo show di Bebe Vio

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile con Wembrace Games 2025 allo Stadio dei Marmi, dove spettacolo e inclusione si incontrano in un grande show firmato Bebe Vio. Ispirato a "Giochi senza frontiere", l’evento ha visto atleti con e senza disabilità sfidarsi in gare simboliche e coinvolgenti. Con il supporto di importanti figure sportive e istituzionali, questo evento celebra lo spirito di unità e coraggio. Un’occasione unica per dimostrare che insieme si può superare ogni limite.

L'evento, ispirato al format "Giochi senza frontiere", ha visto protagonisti atleti con e senza disabilità, uniti in gare inclusive e simboliche. Presenti il Ministro dello Sport, ex campioni del calcio e del rugby, tutti coinvolti come “capitani” delle squadre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wembrace Games 2025: allo Stadio dei Marmi tra spettacolo e inclusione, lo show di Bebe Vio

Otto squadre provenienti da tutta Italia, composte da adulti e bambini, con e senza disabilità, per dimostrare come lo sport sia prima di tutto inclusività e divertimento.