Welcome Tour si presenta come un esperimento intrigante, nato dalla volontà di Nintendo di trasformare una semplice presentazione in un’esperienza coinvolgente. Tuttavia, il risultato rimane un ibrido tra demo tecnologica e manuale digitale, con alcuni spunti interessanti ma ancora troppo acerbo per catturare appieno l’immaginazione dell’utente. Scopriamo insieme se questa creatura ambiziosa possa evolversi in qualcosa di più grande.

Welcome Tour è una di quelle strane creature partorite dalla Nintendo più didascalica, quella che prende un concetto brillante – in questo caso, un’ app interattiva per presentare le funzionalità della nuova Switch 2 – e lo spinge qualche passo più in là. Ma non abbastanza da renderlo un vero videogioco. Il risultato? Un ibrido incerto tra tech demo e manuale digitale, condito da un’estetica gradevole e qualche trovata intelligente, ma troppo flebile per convincere davvero chi cerca qualcosa di più di una simpatica introduzione alla console. Un biglietto da visita. simpatico. Come anticipato nella nostra recente anteprima, l’idea alla base è semplice: accompagnare il nuovo utente in un tour guidato delle feature principali della console, attraverso minigiochi ed esperienze micro-interattive divise in “stanze”. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Welcome Tour: La recensione del tutorial che voleva essere un gioco

