Welcome to Silvio Berlusconi Airport il nuovo murale a Malpensa

Benvenuti al nuovo punto di riferimento di Malpensa: il murale "Welcome to Silvio Berlusconi Airport" di AleXsandro Palombo. Un'opera che cattura l’essenza di un’epoca, raffigurando l'ex premier come se fosse protagonista di un volo epico e memorabile. Tra polemiche e ammirazione, questo tributo artistico apre un dibattito su memoria e identità . Ma cosa ci riserva questa sorprendente commemorazione?

Un murale che ritrae Silvio Berlusconi a opera dell'artista AleXsandro Palombo è apparso all'aeroporto di Malpensa, lo scalo che, tra le polemiche, è stato intitolato all'ex presidente del Consiglio morto due anni fa. Il murale si intitola "Welcome to Silvio Berlusconi Airport" e raffigura l'ex leader di Forza Italia, vestito di tutto punto, come se fosse a cavallo della fusoliera di un aereo Alitalia in volo, mentre con la mano sinistra accenna il suo tipico saluto. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - "Welcome to Silvio Berlusconi Airport", il nuovo murale a Malpensa

