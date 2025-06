Welcome to Silvio Berlusconi Airport | a Malpensa spunta il murale-omaggio

Benvenuti all'aeroporto Silvio Berlusconi di Malpensa, un luogo che celebra la figura dell'ex premier con una straordinaria opera d'arte. Spunta infatti un murale dell’artista aleXsandro Palombo, raffigurante Berlusconi a cavallo di un aereo in volo, simbolo di un'epoca e di un’icona nazionale. Nel luglio del 2024, la decisione di dedicare ufficialmente lo scalo al leader di Forza Italia sottolinea il suo impatto duraturo sulla storia italiana.

“Welcome to Silvio Berlusconi Airport”. A due anni dalla morte dell’uomo di Arcore all’aeroporto di Milano-Malpensa è comparso un murales che omaggia l’ex presidente del consiglio. L’opera è dell’artista contemporaneo aleXsandro Palombo e raffigura Berlusconi a cavallo della fusoliera di un aereo in volo, mentre con la mano sinistra accenna un saluto. Nel luglio del 2024, infatti, la decisione di dedicare lo scalo lombardo all’ex leader di Forza Italia aveva provocato roventi polemiche. A cominciare dal Comune di Milano che insieme ad altri enti ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Welcome to Silvio Berlusconi Airport”: a Malpensa spunta il murale-omaggio

