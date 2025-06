Welcome to Silvio Berlusconi Airport A Malpensa il nuovo murale per il Cavaliere

Benvenuti all'aeroporto di Malpensa, dove un nuovo murale rende omaggio a Silvio Berlusconi. L'artista AleXsandro Palombo ha creato questa opera per celebrare la tenacia e l'influenza di un uomo che, nonostante tutto, continua a dominare l’immaginario collettivo italiano. Un tributo che invita a riflettere sulla sua presenza duratura nella storia del nostro Paese, un simbolo che non smette mai di sorprendere.

L'artista aleXsandro Palombo ha realizzato l'opera come omaggio "alla tenacia e alla presenza persistente di un uomo che, nonostante tutto, continua a solcare i cieli dell'immaginario collettivo italiano".

