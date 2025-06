weekend di sole caldo e bel tempo

Questo weekend si preannuncia all’insegna del sole caldo e del clima estivo, grazie all’alta pressione subtropicale che domina la nostra regione. Anche nei giorni a venire, il tempo rimarrà stabile e soleggiato, offrendo momenti di relax e spensieratezza. Tuttavia, tra domenica sera e l’inizio della prossima settimana, un leggero calo dell’alta pressione porterà una modesta instabilità atmosferica. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per vivere al meglio questo clima estivo ancora per qualche giorno...

