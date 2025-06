Weekend da bollino rosso e allerta caldo a Roma | temperature in aumento fino a 38 gradi

Preparatevi a un weekend da bollino rosso e allerta caldo a Roma e nel Lazio, dove le temperature schizzano fino a 38-40 gradi. Il caldo insopportabile e l’ondata di calore colpiranno anche le province, mettendo a dura prova la resistenza dei cittadini. È il momento di adottare tutte le precauzioni per proteggersi e affrontare al meglio questa intensa ondata di calore. Continua a leggere per scoprire come salvaguardare la vostra salute e il vostro benessere.

Allerta caldo a Roma e nel Lazio anche questo weekend. Il fine settimana le temperature aumentano e raggiungono quasi i 40 gradi. Ondata di calore anche nelle province. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: allerta - caldo - roma - temperature

Oltre 40 gradi a fine maggio, allerta caldo in Spagna. L’allarme degli esperti: «La primavera sta sparendo» - La Spagna si prepara ad affrontare un fine maggio caratterizzato da un'eccezionale ondata di caldo, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali.

Allerta caldo. In Italia si prospetta il primo fine settimana di caldo torrido,con temperature elevate.Sabato saranno 6 le città da bollino rosso (Bolzano,Campobasso, Perugia,Rieti,Roma e Frosinone)e cinque da bollino arancione (Bologna,Brescia, Firenze,Latin Vai su X

Sale l'allerta caldo in tutta Italia: è infatti in arrivo una nuova ondata di calore, con temperature di 38 gradi a Firenze e Bologna e che nel sud e sulle isole potrebbero toccare i 40-42 gradi Vai su Facebook

Weekend da bollino rosso e allerta caldo a Roma: temperature in aumento, sfiorano i 40 gradi; Ondata di calore a Roma: allerta afa nella Capitale; Sito Istituzionale | Ondate di calore fino al 14 giugno.

Weekend da bollino rosso e allerta caldo a Roma: temperature in aumento, sfiorano i 40 gradi Secondo fanpage.it: Il fine settimana le temperature aumentano e raggiungono quasi i 40 gradi ...