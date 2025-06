week end nella marca per emanuele filiberto di savoia

Un fine settimana ricco di cultura e incontri per Emanuele Filiberto di Savoia nella meravigliosa Marca Trevigiana. Un itinerario che unisce storia, tradizione e impegno istituzionale, offrendo al Principe l’opportunità di rafforzare i legami con il territorio. Tra visite alle istituzioni locali e momenti di confronto con la comunità , il suo soggiorno si preannuncia intenso e stimolante, lasciando un segno indimenticabile nel cuore della provincia veneta.

Week end trevigiano per Emanuele Filiberto di Savoia: per il Principe un fitto calendario di eventi e incontri che inizieranno oggi, venerdì 13 giugno. In mattinata visita presso la sede della Provincia di Treviso, poi appuntamento al Municipio della cittĂ di Treviso e incontro con il sindaco. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it