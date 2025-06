Waterpolo Preview | l’Italia vince il test match con l’Ungheria in una Scandone vestita a festa

In un’atmosfera di festa e emozione, la piscina della Scandone ha accolto il ritorno degli azzurri nel test match contro l’Ungheria, conclusosi con un emozionante 13-12 a favore dell’Italia. Una vittoria che segna un passo importante per il Settebello, tornato a confrontarsi in vista delle grandi sfide mondiali. Luca Piscopo, tra entusiasmo e ambizioni, svela i sacrifici e il duro lavoro che alimentano questa rinascita.

Il Settebello supera 13-12, nella suggestiva cornice di una Scandone vestita a festa, l'Ungheria nella gara che segna il ritorno degli azzurri alle gare ufficiali in seguito alla squalifica post olimpica. Luca Piscopo, direttore del Centro Federale di Napoli, commenta la partita, si sofferma sulle ambizioni della truppa di Campagna per la rassegna iridata e ci aiuta a scoprire il certosino lavoro che si cela dietro l'organizzazione di un evento in grado di attirare migliaia di persone.

