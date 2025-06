Wall Street apre in calo Dj -1,10% Nasdaq -0,97%

Wall Street apre in calo, influenzata dall’attacco di Israele all’Iran, che alimenta incertezza sui mercati. Il Dow Jones scivola dell’1,10% a 42.489,31 punti, il Nasdaq perde lo 0,97% a 19.471,46, e lo S&P 500 registra un calo dello 0,72% a 6.001,79. In questo clima di tensione geopolitica, gli investitori si interrogano sulle future prospettive, mentre i mercati cercano di stabilizzarsi di fronte alle nuove sfide internazionali.

Wall Street apre negativa con l'attacco di Israele all'Iran. Il Dow Jones perde l'1,10% a 42.489,31 punti, il Nasdaq cede lo 0,97% a 19.471,46 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,72% a 6.001,79 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wall Street apre in calo, Dj -1,10%, Nasdaq -0,97%

In questa notizia si parla di: wall - street - apre - nasdaq

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street segna una chiusura in volata grazie all'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones guadagna il 2,81%, il Nasdaq cresce del 4,35% e lo S&P 500 avanza del 3,26%.

#ULTIMORA | Wall Street apre in calo, Dj -0,33%, Nasdaq -0,17% S 500 perde lo 0,21% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

Wall Street apre in calo, Dj -1,10%, Nasdaq -0,97%; Wall Street apre in calo, Dj -1,10%, Nasdaq -0,97%; La diretta da Wall Street | Borse Usa chiudono in negativo dopo il dato sull’inflazione, Nasdaq -0,37%. Il petrolio vola del 4,5%.

Wall Street apre in calo, Dj -1,10%, Nasdaq -0,97% Scrive ansa.it: 471,46 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,72% a 6.