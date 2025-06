Vuole pagare il biglietto del bus ma con una banconota falsa

Tragedie e inganni si intrecciano nelle strade di Pineta di Laives, dove un tentativo di frode ha rischiato di causare un incidente tra inganno e legalità. La vicenda scuote la comunità, ricordando quanto sia importante rispettare le regole e mantenere alta l’onestà. I dettagli emergono man mano che i carabinieri approfondiscono il caso: sul posto, i...

Voleva salire sul bus e pagare con una banconota da 20 euro il proprio biglietto; nulla di male se non fosse che quella banconota era falsa. È successo nei giorni scorsi a Pineta di Laives, quando l’autista del bus diretto a Salorno si è trovato costretto a chiamare i carabinieri. Sul posto, i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Vuole pagare il biglietto del bus (ma con una banconota falsa)

