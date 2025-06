Vulcano di birra. Ad Arcidosso invasione di ’bionde’.

Se pensavate che il Monte Amiata fosse solo natura e serenità, preparatevi a scoprire un lato sorprendente di Arcidosso. Da questa sera a domenica, il borgo si anima con Vulcano di Birra, un festival dedicato agli amanti della birra artigianale. Tra musica, street food e arte, sarà un’esperienza indimenticabile dove il buon bere incontra la cultura locale. L’appuntamento è al Nido di Fate: qui si incontrano birrifici da tutto il territorio per brindare insieme alla passione.

ARCIDOSSO Se pensate che il Monte Amiata sia solo natura e tranquillità, preparatevi a cambiare idea: da questa sera a domenica, il borgo di Arcidosso si trasforma in una vera e propria oasi per gli amanti della birra artigianale con la sesta edizione di Vulcano di Birra, un evento che unisce il piacere del buon bere alla scoperta del territorio, tra musica, street food e arte. L'appuntamento è al Nido di Fate: qui si incontrano birrifici da tutta Italia, eccellenze gastronomiche e band pronte a far ballare tutti, dal tramonto fino a notte fonda. Cuore pulsante del festival sono ovviamente le birre: 25 spine pronte a spillare delizie per ogni gusto, dalle stout alle bitter, passando per stili più creativi e birre "di territorio".