Vuelle | Imbrò e Zanotti verso l' addio tensioni con Leka

Pensavo fosse amore invece era un calesse. E il binocolo, per due giocatori e cioè Imbrò e così anche per Zanotti, si può tranquillamente rovesciare. Perché se è vero che da una parte la società vorrebbe liberarsi dei due contratti, è altresì vero, stando ad indiscrezioni che escono da varie fonti vicine alla Vuelle, che anche gli stessi giocatori avrebbero chiesto di essere ceduti. Ed il problema non sarebbe nemmeno tanto nascosto: in pieno contrasto con le scelte e le valutazioni fatte proprio da Leka. Ed il perché è legato a quei minutaggi che il campionato ha riservato a questi due atleti ed anche perché le scelte che sta facendo la dirigenza, in accordo con lo staff tecnico, danno indicazioni molto chiare con Maretto e Bertini per il ruolo di guardia per quello che riguarda Imbrò; un pivot che possa giocare anche da ala grande come americano e poi anche l'interessamento per un altro centro e cioè per Dell'Agnello.