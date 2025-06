Vox Mutinae 2025 concerto lirico con il baritono Davide Piva e il soprano Alessia Nadin

Vox Mutinae 2025 si prepara a incantare ancora una volta il pubblico con un raffinato concerto lirico. Domenica 15 giugno alle 19.00, presso l’Auditorium Corale Rossini di Modena, il baritono Davide Piva e il soprano Alessia Nadin daranno vita a un recital ricco di emozioni, che conferma la rassegna “Vox Mutinae - Dove le arti si incontrano” come punto di riferimento culturale in città . Non perdete questa serata di grande musica e talento senza tempo.

Domenica 15 giugno 2025, ore 19.00, presso l’Auditorium Corale Rossini (via L.Borri 30 a Modena), un altro importante recital lirico da non perdere della rassegna “Vox Mutinae-Dove le arti si incontrano”, organizzata dall’Associazione Actea APS con il patrocinio del Comune di Modena e la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Vox Mutinae 2025, concerto lirico con il baritono Davide Piva e il soprano Alessia Nadin

In questa notizia si parla di: mutinae - lirico - concerto - baritono

Vox Mutinae 2025, concerto lirico con il baritono Davide Piva e il soprano Alessia Nadin; Cori, lirica e musica da camera.

A Nembro concerto lirico “Arie e duetti d’opera” - Domenica 29 gennaio 2023 alle 18 all’Auditorium Modernissimo di Nembro si terrà un concerto lirico “Arie e duetti ... Secondo bergamonews.it

Il baritono Caoduro al concerto del pomeriggio - protagonista il baritono Giorgio Caoduro, con Jacopo Brusa alla guida dell’Orchestra Sinfonica G. Segnala ilrestodelcarlino.it

Arnesano: concerto lirico Oggi - Protagonisti due giovani e già affermati cantanti salentini, il mezzosoprano Greta Carlino e il baritono Pierpaolo Martella ... Come scrive noinotizie.it