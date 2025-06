Vota il miglior barista Corsa all’ultimo tagliando

Hai ancora qualche giorno per votare il miglior barista di Cesena e provincia! In collaborazione con Confesercenti Cesena-Ravenna e Estados Caffè, questa iniziativa vuole celebrare i talenti del settore. Finora sono già arrivati oltre seimila tagliandi, dimostrando quanto questa competizione sia sentita e apprezzata. Non perdere l’occasione di far salire al trono il tuo barista preferito: il tempo sta per scadere!

Ultimi giorni per partecipare alla nostra iniziativa ‘ Il miglior barista è. ’ in collaborazione con Confesercenti Cesena-Ravenna e il sostegno di Estados Caffè. Con il vostro voto potrete assegnare la corona di miglior barista di Cesena e della provincia. Finora in redazione sono arrivati già seimila tagliandi. L’anno scorso la prima edizione della manifestazione è stata vinta da Virginia Calandrini del Chiosko Savelli di Cesena. C’è tempo fino al 16 giugno per votare e ribaltare la classifica che vede attualmente ai primi posti un gruppetto di bariste. All’inseguimento un’agguerrita pattuglia sempre al femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vota il miglior barista. Corsa all’ultimo tagliando

In questa notizia si parla di: barista - miglior - vota - corsa

Concorso per il ’Miglior barista’. Il campione è Franco Gallamini. Batte tutti a sorpresa sul finale - Nella frenesia del concorso per il “Miglior Barista”, sorpresa e suspense hanno contraddistinto la finale.

Nel corso di un'intervista rilasciata a "El Partidazo de COPE", Lamine Yamal ha votato i suoi migliori ruolo per ruolo della Champions League appena conclusa Tanto PSG e tanto Barcellona nelle scelte del fenomeno spagnolo, che ha escluso se stesso e h Vai su Facebook

Vota il miglior barista. Verso il gran finale; Si porta in alto il nome di Reggio Calabria: Sottozero in corsa per il titolo di miglior gelateria dell'anno; VIDEO | #Aromacipiace - Il Bar: la premiazione ai primi tre classificati.

Vota il miglior barista. Bagarre nella classifica Lo riporta msn.com: Un gruppo di cinque bariste guida la graduatoria, tra loro poche decine di tagliandi di differenza.