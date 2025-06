Voragine sulla strada parco a Montesilvano per il comitato | Il tracciato non regge il peso dei mezzi VIDEO

Una voragine si è aperta sulla strada Parco di Montesilvano, all’altezza dell’intersezione con via Sele, sollevando preoccupazioni tra i residenti e il comitato Strada Parco Bene Comune. Il cedimento, mascherato da un rattoppo di bitume, mette in dubbio la sicurezza del tracciato, che non regge il peso dei mezzi. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene prontamente, lasciando il problema irrisolto e mettendo a rischio l’incolumità di tutti.

Voragine sulla strada parco, all'altezza dell'intersezione con via Sele a Montesilvano. Qui, nei giorni scorsi, c'è stato un cedimento strutturale, "camuffato da un rattoppo posticcio di bitume", fa notare il comitato Strada parco bene comune. Il punto è che il buco non si richiude facilmente.

