Von der Leyen | quasi 150 miliardi a Kiev da inizio guerra

L’Europa continua a sostenere con forza l’Ucraina, con quasi 150 miliardi di euro erogati dall’inizio del conflitto. Oggi, un nuovo aiuto di un miliardo rafforza il nostro impegno: “Siamo al fianco dell’Ucraina sul lungo periodo”, afferma Von der Leyen. Un segnale chiaro di solidarietà e determinazione nella difesa della sovranità e della pace in Europa.

Von der Leyen: “Nostro sostegno quasi 150 miliardi all’Ucraina da inizio guerra” Dall’Europa arrivano nuovi aiuti a Kiev. “Oggi eroghiamo un nuovo miliardo di euro all’Ucraina. Il nostro sostegno totale arriva così a quasi 150 miliardi dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala. Siamo al fianco dell’Ucraina sul lungo periodo”, ha scritto su X la presidente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen: “quasi 150 miliardi a Kiev da inizio guerra”

