Voltri inaugurato il nuovo polo logistico del freddo di Janua Algor

Voltri si trasforma con l'inaugurazione del nuovo polo logistico del freddo di Janua Algor, un centro all’avanguardia pensato per diventare il punto di riferimento unico per l’intera filiera genovese e oltre. Questa struttura innovativa rafforza la posizione dell’azienda leader nel settore, offrendo soluzioni efficienti e affidabili per le aziende liguri e italiane. Un passo importante verso un futuro di eccellenza e sostenibilità nel settore della logistica del freddo, destinato a fare la differenza.

Un nuovo polo avanzato per la logistica del freddo che punta a diventare il riferimento unico per l'intera filiera genovese, ma anche per moltissime aziende liguri e italiane. Si tratta del nuovo centro che Janua Algor, azienda leader del settore, ha inaugurato ufficialmente in via Ovada a Genova.

