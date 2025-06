Volta del Fuenti il sapore della rinascita

Nella splendida cornice dei Giardini del Fuenti, la "Volta del Fuenti" si presenta come un'esperienza culinaria unica, dove il gusto della rinascita si fonde con l’eleganza di una cucina mediterranea e contemporanea. Lo chef Michele De Blasio ci invita a scoprire un percorso gastronomico sostenibile, ricco di sfumature verdi, simbolo di rispetto per la natura e di innovazione. Un viaggio che trasforma ogni piatto in un omaggio alla rinascita e alla bellezza della Costiera Amalfitana.

Volta del Fuenti by Michele De Blasio, il fine dining con un’incredibile vista sul Golfo di Salerno.

