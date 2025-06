Volontari Enel e Legambiente insieme per riqualificare il labirinto di Largo Paisiello

Un gesto di grande cuore e impegno civico: venticinque volontari Enel, insieme a Legambiente, hanno unito le forze per rinnovare il pittoresco labirinto ottagonale di Largo Paisiello a Catania. Questa iniziativa di volontariato aziendale ha trasformato lo spazio pubblico attraverso attività di manutenzione e pulizia, dimostrando quanto possa fare la collaborazione tra aziende e comunità per valorizzare il patrimonio urbano e promuovere un ambiente più bello e sostenibile per tutti.

Venticinque volontari dipendenti Enel si sono dati appuntamento a Catania al fianco di Legambiente per riqualificare il labirinto ottagonale della piazzetta di Largo Paisiello. L'iniziativa di volontariato aziendale è consistita nella manutenzione dell'arredo urbano e nella pulizia della.

