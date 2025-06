Volley Porro | Partita lunghissima e bellissima Anzani | Non ci sono match facili

Una partita lunghissima e appassionante, quella tra Italia e Germania nella Pool 1 di Quebec City, che ha messo in luce il carattere e la determinazione della nostra nazionale. Non ci sono match facili, ma gli azzurri hanno dimostrato di saper reagire alle avversità , conquistando un importante secondo successo consecutivo. La vittoria in rimonta, con Romanò protagonista, rafforza la fiducia del team verso il prestigioso traguardo della Nations League 2025. Buona…

L’ Italia si complica la vita, va sotto 0-2 ma riesce comunque a battere in rimonta la Germania al tie-break conquistando il secondo successo consecutivo nella Pool 1 di Quebec City per la Nations League 2025 di volley. Gli uomini del CT FefĂ© De Giorgi hanno saputo reagire alle difficoltĂ dei primi due set, cambiando marcia a partire dal terzo e completando l’opera con il 15-11 del quinto. Top scorer uno scatenato Yuri Romanò da 24 punti. Buona prestazione offensiva anche per lo schiacciatore Luca Porro, con 17 punti: “Quella di oggi è stata una partita lunghissima e bellissima. Loro hanno giocato una buona gara, ci hanno messo in difficoltĂ e hanno difeso molto bene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Porro: “Partita lunghissima e bellissima”. Anzani: “Non ci sono match facili”

In questa notizia si parla di: volley - porro - partita - lunghissima

Luca Porro si unisce a Modena Volley: primo acquisto per la stagione 2025/26 - Luca Porro si unisce alla Valsa Group Modena Volley come primo acquisto per la stagione 2025/26, segnando l’inizio della campagna di mercato dei giallobù.

VNL: l’Italia in rimonta supera 3-2 la Germania; Italia ko a testa altissima con la Francia: rivivi il LIVE-Blog; Nazionale Maschile: gli azzurri non si fermano, superato anche il Brasile.

Porro, stella del volley fra i banchi «È stato come giocare una finale» Da ilgazzettino.it: In campo ieri mattina per il colloquio multidisciplinare dell'esame di Stato, anche Paolo Porro, studente del ...