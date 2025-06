Volley l’Italia firma una rimonta da urlo contro la Germania e firma il bis in Nations League

L’Italia del volley ha scritto un’altra pagina di storia, rimontando con grinta e determinazione contro la Germania in una partita mozzafiato a Québec City. Dopo aver perso i primi due set, gli azzurri hanno mostrato cuore e talento, conquistando una vittoria al tie-break che rafforza le ambizioni di qualificazione alla Nations League. Un successo che conferma la forza di una squadra capace di affrontare ogni sfida con passione e dedizione.

L’Italia ha inscenato una rimonta da urlo contro la Germania e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Nations League di volley maschile dopo quella conquistata ieri contro la Bulgaria: sotto per 2-0 a Québec City (Canada) gli azzurri si sono resi protagonisti di un micidiale ribaltone e hanno vinto al tie-break, compiendo un ulteriore passo verso la qualificazione alla Nations League. La nostra Nazionale si è imposta per 3-2 (21-25; 20-25; 25-19; 25-23; 15-11) e domani (sabato 14 giugno, ore 02.00) incrocerà la Francia. Il CT Fefé De Giorgi ha deciso di operare degli importanti cambi nel sestetto titolare: fuori il palleggiatore Simone Giannelli e dentro Mattia Boninfante, l’opposto Yuri Romanò preferito a Kamil Rychlicki, il centrale Giovanni Sanguinetti selezionato al posto di Giovanni Gargiulo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia firma una rimonta da urlo contro la Germania e firma il bis in Nations League

