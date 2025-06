Volley Club Frascati | Tarquini è il neo coach

volley club frascati tarquini 232 il neo coach. Frascati (Rm) – Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Gianluca Tarquini e il Volley Club Frascati tornano ad unirsi: il presidente Massimiliano Musetti ha ufficializzato il tecnico come nuova guida della serie B2 femminile per la prossima stagione. “Ho... Un entusiasmo crescente che promette di portare nuova energia e successi alla squadra, pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo entusiasmante.

