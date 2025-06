Volley addio alla schiacciatrice sanremese Barbara Siciliano | l' azzurra aveva 52 anni

È un giorno triste nel mondo della pallavolo italiana: Barbara Siciliano, la schiacciatrice sanremese e simbolo del Modena Volley negli Anni Novanta, ci ha lasciato a soli 52 anni. Sentendosi male durante una giornata in spiaggia, ha vissuto un attimo di dolore che ha spezzato il cuore di chi le voleva bene. La sua passione e il suo spirito vivranno per sempre nelle sue figlie e nei ricordi di tutti noi.

Siciliano, bandiera del Modena Volley Anni Novanta, si era sentita male sabato, mentre si trovava in spiaggia con il marito avvocato a cui era legatissima e con il quale aveva avuto due figlie, che giocano a pallavolo come la mamma. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Volley, addio alla schiacciatrice sanremese Barbara Siciliano: l'azzurra aveva 52 anni

In questa notizia si parla di: volley - siciliano - aveva - anni

Il mondo del volley in lutto: è morta Barbara Siciliano. L'ex azzurra aveva 52 anni - Il mondo del volley piange una figura indimenticabile: Barbara Siciliano, ex azzurra e protagonista di una carriera straordinaria, ci ha lasciato a 52 anni.

Siciliano si era sentita male sabato in spiaggia, mentre si trovava in vacanza a Lavagna con il marito avvocato a cui era legatissima e con il quale aveva avuto due figlie, che giocano a pallavolo come la mamma Vai su Facebook

Il mondo del volley in lutto: è morta Barbara Siciliano. L'ex azzurra aveva 52 anni; L'ex pallavolista della nazionale Barbara Siciliano è morta a 52 anni; Malore in vacanza, muore Barbara Siciliano, ex giocatrice della Nazionale di volley.

Il mondo del volley in lutto: è morta Barbara Siciliano. L'ex azzurra aveva 52 anni Si legge su gazzetta.it: 1 e nella Nazionale italiana (con cui aveva partecipato ai mondiali del '94), si è spenta in seguito ad una crisi cardiaca ...