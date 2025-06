Voci nei chiostri con il Coro Polifonico Carla Amori si alza il sipario sulla rassegne musicale estiva regionale

Preparati a immergerti in un’esperienza sonora unica: sabato 14 giugno alle 21:15, la Chiesa di San Bernardino a Rimini si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il concerto del Coro Polifonico Carla Amori. Questo evento, parte della celebre Rassegna “Voci nei Chiostri”, giunta alla sua ventesima edizione, promette di incantare il pubblico con melodie che attraversano epoche e culture, confermando il ruolo centrale della musica nella nostra estate regionale. Non mancate!

