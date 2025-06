Vlahovic Milan | Allegri lo ha messo in cima alla lista dei desideri ma al momento manca un dettaglio! La rivelazione del giornalista

Il Milan guarda con interesse a Dusan Vlahovic, considerato il preferito di Allegri per rinforzare l’attacco. Tuttavia, un dettaglio cruciale manca ancora: i contatti ufficiali tra le parti. La situazione è in evoluzione e i tifosi aspettano con ansia aggiornamenti sulla possibile svolta. Riuscirà il Milan a sorprendere tutti portando a termine questa operazione? Restate sintonizzati, perché il futuro di Vlahovic potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.

Vlahovic Milan: l’attaccante è il preferito di Massimiliano Allegri, ma manca questo dettaglio importante. Cosa filtra. Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, l’attaccante della Juve è un obiettivo forte del Milan. Massimiliano Allegri lo vorrebbe, ma, al momento, mancano contatti. PAROLE – «Il preferito di Allegri, per distacco, corrisponde al profilo di Dusan Vlahovic della Juventus. Non ci sono ancora stati contatti diretti tra le due società, ma l’attaccante ha memorizzato la preferenza assegnatagli dal suo ex allenatore ed ha manifestato assoluto gradimento per una prospettiva di ricongiungersi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com