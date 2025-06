Vlahovic Milan Allegri insiste! La rivelazione | piace tantissimo all’allenatore e resta un nome gradito dai rossoneri Novità sul serbo

Il futuro di Dusan Vlahovic si fa sempre più incandescente nel calciomercato italiano. Allegri insiste per portarlo al Milan, un nome che entusiasma i rossoneri e suscitando grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori. Le novità sul centravanti serbo promettono di scuotere le strategie delle grandi del calcio italiano. Scopriamo insieme le ultime aggiornamenti e le prospettive di questa intrigante operazione di mercato.

Vlahovic Milan, Allegri insiste! Piace tantissimo al tecnico dei rossoneri, che lo rivorrebbe con sé a Milano. Novità sul futuro del centravanti. Matteo Moretto di Relevo, su Youtube, ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve sul futuro di Dusan Vlahovic. Il suo punto sull’interessamento del Milan di Allegri. Ecco le sue dichiarazioni. VLAHOVIC – «Un altro nome molto importante è quello dell’attaccante della Juventus, Vlahovic. Il serbo piace tantissimo ad Allegri e resta un nome importante e gradito dal Milan». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, Allegri insiste! La rivelazione: piace tantissimo all’allenatore e resta un nome gradito dai rossoneri. Novità sul serbo

