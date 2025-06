Vlahovic Juventus la Gazzetta avvisa | presto per considerare finita la sua avventura a Torino Tudor spinge per trattenerlo | cosa filtra

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus rimane ancora avvolto da incertezza, nonostante le voci insistenti di una possibile partenza. La Gazzetta dello Sport sottolinea come non sia ancora il momento di considerare conclusa la sua avventura a Torino, con Tudor che spinge con forza per trattenerlo in rosa. Cosa filtra realmente sul suo destino? La situazione si svela lentamente, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Vlahovic Juventus, la Gazzetta: è presto per considerare finita la sua avventura a Torino. Tudor spinge per trattenerlo: cosa filtra sul futuro del serbo. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, legato alla Juventus da un contratto fino al 30 giugno 2026 per il quale non è stato trovato un accordo per il rinnovo. Secondo quanto si apprende è presto per considerare finita l’avventura del serbo a Torino. Tudor spinge per trattenerlo e, se non fosse per la delicata situazione contrattuale, per lui non ci sarebbe la necessitĂ di mettere mano al portafoglio per sostituirlo sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com