Vlahovic Juventus | a che punto siamo? Bianconeri e attaccante ad un bivio verrà intrapresa una di queste due vie in estate Ultimissime

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è ormai al centro delle attenzioni, con i bianconeri pronti a prendere una decisione cruciale questa estate. Tra rinnovo, cessione o cambio di strategia, il club e l’attaccante si trovano a un bivio che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Tutti gli ultimi aggiornamenti rivelano che la finestra di mercato sarà decisiva: quali strade intraprenderanno Juventus e Vlahovic? Restate con noi per scoprirlo.

Vlahovic Juventus: ecco a che punto siamo nell’operazione, i bianconeri e l’attaccante sono ad un bivio in estate. Tutti i dettagli. Il futuro di Dusan Vlahovic si conferma uno dei temi più caldi del calciomercato italiano. La situazione del centravanti serbo alla Juventus è a un punto di svolta, con il club che spinge per una decisione definitiva per non rischiare di perdere un asset così importante. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, a questo scenario già complesso si aggiunge una suggestione: un cauto ma concreto interesse da parte del Milan, che potrebbe trasformare la vicenda in un inatteso derby di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus: a che punto siamo? Bianconeri (e attaccante) ad un bivio, verrà intrapresa una di queste due vie in estate. Ultimissime

In questa notizia si parla di: juventus - vlahovic - punto - siamo

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

? #Comolli si è presentato ufficialmente Queste le parole del nuovo dg della #Juventus: dalla conferma di Tudor alla ricerca di un nuovo ds e non solo, fino al punto sul futuro di Kolo Muani e Vlahovic L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO Vai su Facebook

Vlahovic Juventus: a che punto siamo? Bianconeri ad un bivio; Motta: Siamo arrabbiati. Vlahovic da valutare...; Vlahovic e la Juventus, siamo alla guerra fredda (Corsport).

Calciomercato Juventus News/ Non solo Vlahovic verso l’addio, dietro Balerdi in e Djalò out (13 giugno 2025) - Calciomercato Juventus news: indiscrezioni e ufficialità riguardo le trattative della finestra estiva. Da ilsussidiario.net

Vlahovic salta il riposo, Comolli non vola con la Juve: si rischia la beffa - Domani la Juventus prenderà il volo per gli Stati Uniti e comincerà ufficialmente l’avventura Mondiale per Club: una competizione che, come ha chiesto John Elkann, la squadra dovrà onorare, p ... tuttosport.com scrive

Pagina 1 | Gyokeres, Juve pronta se Vlahovic parte. E lui avvisa lo Sporting - Il bomber risponde al presidente che vuole più di 70 milioni: "Tante bugie, ma poi parlerò io". Si legge su tuttosport.com