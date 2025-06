Vlahovic Juve possibile vertice con il nuovo dg Comolli prima della partenza per gli Stati Uniti! Tutte le novità

In un clima di grande attesa, la Juventus si prepara a un importante incontro tra il nuovo DG Comolli e Vlahovic prima della partenza per gli Stati Uniti. Questa riunione potrebbe segnare un punto di svolta nel futuro dell’attaccante serbo, il cui contratto scade nel 2026. Rimanete con noi per tutte le ultime novità e aggiornamenti esclusivi sulla trepidante estate bianconera!

Vlahovic Juve, possibile vertice con il nuovo direttore generale bianconero Comolli già prima della partenza per gli Stati Uniti! Tutte le novità . In casa Juve continua a tenere banco la situazione relativa al futuro di Dusan Vlahovic, attaccante il cui contratto con il club bianconero va in scadenza tra poco più di un anno, il 30 giugno 2026. Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi si potrebbero cancerizzare le condizioni per un incontro tra le parti annunciato da Comolli in conferenza stampa prima della partenza per il Mondiale per Club: da vedere se si andrà effettivamente in questa direzione.