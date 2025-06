Vlahovic due strade al Mondiale per Club | si avvicina l’incontro con Comolli ecco cosa potrebbe accadere negli USA Svelato lo scenario che riguarda il serbo

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si fa sempre più incerto, con due strade possibili che si delineano in vista del Mondiale per Club. L’attesissimo incontro con Comolli negli USA potrebbe svelare importanti scenari sul destino del centravanti serbo, tra conferme o addii imminenti. La decisione che prenderà la dirigenza potrebbe segnare un nuovo capitolo della sua avventura bianconera, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Vlahovic, ci sono due strade al Mondiale per Club: si avvicina l'incontro con Comolli, ecco cosa potrebbe succedere negli USA. Svelato lo scenario. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è uno dei nodi più complessi e delicati del calciomercato bianconero. Con l'avvicinarsi della nuova stagione, la situazione contrattuale del centravanti serbo impone una riflessione profonda alla dirigenza, che si prepara a un confronto decisivo durante la tournée estiva negli Stati Uniti al Mondiale per Club. Il tempo stringe e le opzioni sul tavolo richiedono scelte coraggiose da entrambe le parti. Un ingaggio insostenibile: il nodo del contratto.

Vlahovic Juventus, due strade per il serbo: nessun compromesso, in estate si procederà così. Le intenzioni di Comolli sono state chiarite, novità - Dusan Vlahovic si appresta a vivere un’estate di scelte decisive, con due strade ben definite per il suo futuro alla Juventus.

