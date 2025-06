Vlahovic due strade a disposizione per il centravanti | rimanere alla Juve o giocare in quella big? L’indiscrezione

Dusan Vlahovic si trova al centro di un bivio: restare alla Juventus o trasferirsi in una big come il Milan sotto la guida di Allegri. Le voci di mercato si intensificano, alimentando speranze e dubbi tra i tifosi. Quale strada sceglierĂ il campione serbo? La decisione di Vlahovic potrebbe rivoluzionare il suo futuro e il panorama calcistico italiano. Restiamo sintonizzati per scoprire quale sarĂ la prossima mossa!

Vlahovic e quello che sarĂ il suo futuro tra Juve e addirittura il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco la situazione attuale Il nome di Dusan Vlahovic continua a far parlare di sĂ© in ottica calciomercato, con nuove indiscrezioni che potrebbero agitare le acque in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari, l’attaccante serbo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vlahovic, due strade a disposizione per il centravanti: rimanere alla Juve o giocare in quella big? L’indiscrezione

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve - strade - disposizione

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Un possibile scambio tra #AtleticoMadrid e #Juve: Vlahovic in Spagna e l'ex Udinese in bianconero Secondo quanto riportato da @giovannialbanese, è un'ipotesi da monitorare e che potrebbe prendere forma. Il terzino rappresenterebbe un salto di qu Vai su Facebook

Vlahovic Juventus, due strade in estate: nessun compromesso; Juve, strada per la Champions in discesa. Ma se Vlahovic e Kolo non si svegliano...; Prendere strade diverse: Vlahovic e Tudor, doppio annuncio di Giuntoli.

Vlahovic out negli States: doppia decisione a sorpresa della Juve Da spazioj.it: La Juventus prepara il Mondiale per Club e lo fa prendendo una doppia decisione, annunciata direttamente dall'allenamento.