Vlahovic al posto di Darwin Nunez | scelta fatta per il Milan

Il calciomercato delle punte si infiamma e Dusan Vlahovic si prepara a lasciare la Juventus, con il Milan che potrebbe fare un passo decisivo. La scelta di sostituire Darwin Nunez con il bomber serbo punta a ridare smalto all’attacco rossonero, cercando riscatto e gol. Un intreccio di possibilità e strategie che potrebbe rivoluzionare gli equilibri di Serie A. L’attesa ora è tutta per gli sviluppi di questa trattativa.

I bomber in cerca di riscatto sono protagonisti del calciomercato: intreccio tra big Si scalda il calciomercato delle punte. Tra i protagonisti c'è sempre lui, Dusan Vlahovic. Il serbo viaggia spedito verso l'addio alla Juventus, a meno che non decida di dire sì a un rinnovo con annesso taglio dello stipendio. Vedremo cosa uscirà fuori dal faccia a faccia con Comolli prima della partenza per gli Stati Uniti della squadra di Tudor, fresco di rinnovo fino al 2027. Intanto il mercato attorno a Vlahovic si fa sempre più incandescente.

Vlahovic, gol e saluti allo Stadium: il serbo segna all’ultima in casa della Juve e mantiene il quarto posto - Dusan Vlahovic rientra nel ricordo dei tifosi bianconeri con un gol decisivo all'ultima partita casalinga della Juventus, mantenendo il quarto posto in classifica.

Il Milan proverà a investire in un centravanti di spessore. I rumors delle ultime ore conducono a Retegui, Vlahovic e Darwin Nunez: piste percorribili? E a quali costi? ? Vai su Facebook

