Viterbo capitale mondiale dell' urbanistica | una settimana di incontri dibattiti e approfondimenti

Viterbo si trasforma nella capitale mondiale dell'urbanistica, accogliendo un prestigioso evento internazionale dal 16 al 21 giugno. Oltre 75 esperti da 20 Paesi e 4 continenti si confronteranno in una settimana ricca di dibattiti, conferenze e approfondimenti, mettendo al centro strategie innovative per la valorizzazione del territorio. Un'occasione unica per condividere conoscenze e plasmare il futuro delle cittĂ , creando un ponte tra tradizione e innovazione.

Dal 16 al 21 giugno Viterbo ospiterĂ un evento di rilievo internazionale dedicato all'urbanistica e alla valorizzazione del territorio. Oltre 75 relatori provenienti da 20 Paesi e 4 continenti si ritroveranno nella cittĂ dei Papi per una settimana di incontri, conferenze ed eventi pubblici, con.

Dal 16 al 21 giugno arriva "Beauty and the Built Landscape", docenti e studiosi da tutto il mondo per una settimana di incontri

Viterbo, capitale internazionale dell'urbanistica Scrive civonline.it: Una settimana di eventi divulgativi e tecnici, lectio magistralis e visite guidate in chiavi architettoniche.