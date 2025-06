Visite guidate serali con degustazione il solstizio d' Estate a Villa Miari De Cumani

Magica serata al tramonto, un'occasione unica per scoprire i segreti di Villa Miari de Cumani sotto le stelle. Vivi l’atmosfera del Solstizio d’Estate con visite guidate, degustazioni di prodotti locali e un apericena immerso nel giardino, incontrando direttamente i produttori del territorio. Un evento indimenticabile che unisce cultura, gusto e convivialità : non lasciartelo sfuggire, ti aspettiamo per celebrare insieme questa magica notte!

Un eccezionale evento dedicato al Solstizio d'Estate che prevede l'apertura serale di Villa Miari de Cumani, con apericena con i produttori in giardino e visite guidate. SarĂ possibile passare una serata nel giardino sud della Villa assieme ai produttori locali unito a una visita guidata della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Visite guidate serali con degustazione, il solstizio d'Estate a Villa Miari De Cumani

