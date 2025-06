Visite guidate alla mostra ' I sigilli di Al Tikha' in gipsoteca

Scopri i segreti dell’antica civiltà di Al Tikha con le visite guidate alla mostra “I sigilli di Al Tikha”, allestita presso la Gipsoteca in occasione del Giugno Pisano. Un’occasione unica per immergersi nell’archeologia omanita, curata dalle università di Pisa e Sultan Qaboos. Un viaggio tra scoperte straordinarie e storie affascinanti che non puoi perdere!

In concomitanza con gli eventi del Giugno Pisano, GiArA-Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell'Università di Pisa organizza visite guidate alla mostra “I sigilli di Al Tikha. Scoperte archeologiche in Oman delle Università di Pisa e Sultan Qaboos” (13 maggio – 19 luglio 2025) a cura degli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Visite guidate alla mostra 'I sigilli di Al Tikha' in gipsoteca

