Visite guidate alla mostra ' I sigilli di Al Tikha' in gipsoteca

Scopri i segreti del Medio Oriente con le visite guidate alla mostra “I sigilli di Al Tikha” alla Gipsoteca di Pisa, un’occasione unica per immergersi nelle scoperte archeologiche delle Università di Pisa e Sultan Qaboos. In collaborazione con l’evento del Giugno Pisano, queste visite ti porteranno indietro nel tempo, svelando storie affascinanti e misteri antichi. Non perdere questa esperienza coinvolgente e educativa, perfetta per appassionati e curiosi di ogni età.

In concomitanza con gli eventi del Giugno Pisano, GiArA-Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell'Università di Pisa organizza visite guidate alla mostra "I sigilli di Al Tikha. Scoperte archeologiche in Oman delle Università di Pisa e Sultan Qaboos" (13 maggio – 19 luglio 2025) a cura degli.

