Visita guidata alla mostra ' Non solo calcolo – Vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di internet'

Scopri come si viveva e si lavorava prima dell’avvento di internet con la mostra "Non solo calcolo – vita lavorativa e tempo libero". In occasione degli eventi del Giugno Pisano, il Museo degli Strumenti per il Calcolo dell’Università di Pisa ti invita a due visite guidate nel nuovo allestimento, aperto presso la storica Cittadella Galileiana. Non perdere l’occasione di immergerti in un affascinante viaggio nel passato, ricco di scoperte e curiosità.

In concomitanza con gli eventi del Giugno Pisano, il Museo degli Strumenti per il Calcolo dell'Università di Pisa propone due visite guidate al suo nuovo allestimento, aperto il 6 giugno nella sede storica presso la Cittadella Galileiana. - Venerdì 20 giugno 2025, ore 17:30 - Giovedì 26. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Visita guidata alla mostra 'Non solo calcolo – Vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di internet'

