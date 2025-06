Visita guidata alla mostra ' Non solo calcolo – Vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di internet'

Immergiti in un viaggio affascinante tra passato e presente con la visita guidata alla mostra “Non solo calcolo – vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di Internet”. In occasione dei festeggiamenti del Giugno Pisano, il Museo degli Strumenti per il Calcolo dell’Università di Pisa apre le sue porte alla scoperta di strumenti e storie che hanno segnato un’epoca. Non perdere questa straordinaria occasione di conoscere un mondo che ha plasmato il nostro quotidiano.

In concomitanza con gli eventi del Giugno Pisano, il Museo degli Strumenti per il Calcolo dell'Università di Pisa propone due visite guidate al suo nuovo allestimento, aperto il 6 giugno nella sede storica presso la Cittadella Galileiana. - Venerdì 20 giugno 2025, ore 17:30 - Giovedì 26. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Visita guidata alla mostra 'Non solo calcolo – Vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di internet'

