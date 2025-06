Visita guidata al Castrum di Serravalle

Preparatevi a un viaggio nel passato tra muretti millenari e storie affascinanti, svelando i segreti di un castello nascosto e ricco di leggende. La visita guidata al Castrum di Serravalle vi porterà in angoli inediti e sorprendenti fino ad ora sconosciuti, culminando con un aperitivo all’Enoteca del Castrum. Non perdete questa esperienza unica: vi aspettiamo per vivere insieme un’avventura indimenticabile tra storia e gusto!

Un castello nascosto da scoprire per conoscere anche la sua storia e le sue leggende. Scoprirete parti del castello fino ad oggi inaccessibili!! E per concludere un aperitivo all'Enoteca del Castrum con il Prosecco Brut DOCG Castrum di Serravalle. Vi aspettiamo!!. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Visita guidata al Castrum di Serravalle

In questa notizia si parla di: castrum - serravalle - visita - guidata

Visita guidata al Castrum di Serravalle - Un pomeriggio da ricordare con una visita guidata al Castrum di Serravalle! Scoprirete la storia millenaria di questa fortezza, dai tempi romani alla fine della Repubblica di Venezia, esplorando zone inedite e affascinanti del sito.

giornata al castrum di serravalle a vittorio veneto; Giornata in Villa Veneta 2024: tutte le ville aperte in Veneto domenica 14 aprile; Giornata in Villa Veneta: aperture straordinarie domenica a Treviso e in Veneto.

Giornata al Castrum di Serravalle a Vittorio Veneto - Visita guidata al Castrum di Serravalle, l'antica fortezza medievale che domina Serravalle e che è stata sede dei Podestà della Repubblica di Venezia per cinque secoli fino alla fine del '700. Segnala trevisotoday.it

Visita Guidata, Il Mausoleo di Cecilia Metella e il Castrum Caetani - come sepolcro dell'illustre matrona Cecilia Metella, venne trasformato in età medievale nel Castrum Caetani ... Si legge su romatoday.it

Ostia Antica da Castrum Militare a Porto di Roma, visita guidata 11 maggio 2014 - La tradizione attribuisce la sua fondazione al Re Anco Marzio (VII aC), tuttavia le evidenze archeologiche datano il suo sviluppo solo a partire dal III aC come Castrum fortificato a difesa della ... Riporta romatoday.it