Visarno Arena davanti ai cancelli ci sono i fan dei Korn | Ci aspettiamo casino VIDEO

Ancora una giornata di attesa fuori dalla Visarno Arena, questa volta tra i fan dei Korn, pronti a vivere un concerto imperdibile. La band, pioniera del nu-metal e con oltre 30 milioni di dischi venduti, promette di scatenare il pubblico con i suoi brani iconici. La tensione sale: ci aspettiamo un vero e proprio casino, e non vediamo l’ora di condividere con voi ogni istante di questa notte memorabile...

Ancora una giornata di attesa fuori dalla Visarno Arena, questa volta ai cancelli ci sono i fan de i Korn. La band, pioniera del nu-metal, ha collezionato dagli anni '90 a oggi moltissimi successi con più di 30 milioni di dischi venduti di cui 17 milioni soltanto negli Stati Uniti. Stasera.

