virtus bologna supera leonessa brescia 90 87 con shengelia e morgan protagonisti

In un emozionante confronto, Virtus Bologna conquista una vittoria di misura contro Leonessa Brescia, 90-87, grazie ai protagonisti Shengelia e Morgan. La partita, ricca di spunti e colpi di scena, dimostra ancora una volta il cuore forte dei bianconeri. Con questa vittoria, la Virtus si conferma tra le protagoniste indiscusse del campionato, pronti a scrivere nuovi capitoli di questa entusiasmante stagione.

VIRTUS 90 LEONESSA BRESCIA 87 SEGAFREDO: Taylor 2, Hackett 4, Cordinier 6, Shengelia 29, Zizic 9, Pajola 6, Akele 2, Belinelli 4, Diouf 9, Morgan 19, Accorsi ne. All. Dusko Ivanovic. GERMANI BRESCIA: Nikola Ivanovic 5, Della Valle 9, Rivers 15, Ndour 12, Bilan 16, Dowe 10, Burnell 14, Cournooh 3, Mobio 3, Ferrero, Tonelli ne, Pollini ne. All. Poeta. Arbitri: Attard, Bartoli, Grigioni. Note: parziali 20-23; 41-45; 63-67. Tiri da due: Virtus 2743; Leonessa 1729. Tiri da tre: 413; 1331. Tiri liberi: 2426; 1216. Rimbalzi: 30; 25. Un uomo in missione, Toko Shengelia che, cammin facendo, trova una valida spalla in Matt Morgan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net