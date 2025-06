Violento scontro fra auto e scooter | motociclista ferito e portato in ospedale

Violento scontro tra un'auto e uno scooter questa mattina a Bagnacavallo, causando il ferimento grave di un motociclista, trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente, avvenuto sulla via San Vitale alle prime luci dell'alba, ha scosso la comunità locale. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, mentre le autorità invitano alla massima prudenza sulla strada per prevenire future tragedie.

Un grave scontro stradale si è verificato questa mattina alle 7 nella periferia di Bagnacavallo. Tutto è avvenuto sulla via San Vitale (Ss 245) all'altezza dell'incrocio con via Cà del vento. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato un.

