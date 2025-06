Violenta rissa in strada a Orta Nova dopo un incidente | coinvolte otto auto e decine di testimoni

Una tranquilla giornata di festa si è trasformata in un caos improvviso ad Orta Nova, quando una violenta rissa è scoppiata nel cuore della città, coinvolgendo otto auto e decine di testimoni. L’evento, che si è verificato durante un incontro educativo con famiglie e bambini presenti, ha sconvolto la comunità locale. Per scoprire tutte le dinamiche di questa inquietante vicenda, continua a leggere su DayItalianews.

Scontri in pieno centro, tra famiglie e bambini presenti per un evento educativo. Una rissa violenta è esplosa nel pomeriggio di giovedì 12 giugno 2025 a Orta Nova, in provincia di Foggia, dopo un incidente stradale che ha coinvolto otto veicoli. Il tutto è avvenuto alla luce del giorno, davanti a decine di persone, tra cui donne e bambini, riuniti in piazza per un incontro sull'educazione giovanile. L'incidente e la scintilla dello scontro. L'episodio si è verificato in via Salvo d'Acquisto, dove un giovane automobilista, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della propria vettura, scontrandosi con un'auto proveniente dalla direzione opposta e finendo poi addosso ad almeno sei auto parcheggiate, danneggiandole.