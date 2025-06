Vini fake | aumentano i tentativi di contraffazione nelle aste online Ecco come evitare le truffe

Il mondo del vino di qualità si trova di fronte a un allarme crescente: i vini fake aumentano i tentativi di contraffazione nelle aste online, con una stima del +28% nel 2024. Zone prestigiose come Borgogna, Bordeaux, Toscana e Champagne sono le più colpite. Per proteggersi e evitare truffe, è fondamentale conoscere i segnali di allerta e adottare strategie di acquisto sicure. Ecco come difendersi da questa minaccia in agguato.

Catawiki stima una crescita del fenomeno del 28% nel 2024. Tra le zone vitivinicole più colpite ci sono Borgogna, Bordeaux, Toscana e Champagne. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Vini fake: aumentano i tentativi di contraffazione nelle aste online. Ecco come evitare le truffe

