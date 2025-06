Vini dealcolati | è quasi via libera alla produzione con il nuovo decreto sulle accise

Finalmente si apre una nuova frontiera per i vini dealcolati: il via libera alla produzione con il nuovo decreto sulle accise. Questo passo fondamentale, che sblocca lo stallo ormai imminente al 2026, rappresenta un traguardo importante per il settore. Ora aspettiamo l’ultimo tassello: il decreto interministeriale tra Mef e Masaf, che potrà rivoluzionare il mercato e offrire nuove opportunità agli operatori italiani.

