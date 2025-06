Vincente Mondiale per Club le previsioni del supercomputer OPTA | dove si piazza l’Inter?

Il nuovo Mondiale per Club sta per iniziare, portando con sé emozioni e incertezze. Ma il supercomputer OPTA ha già svelato le sue previsioni, e il suo pronostico vede il Paris Saint Germain di Luis Enrique come grande favorito. Grazie a un sofisticato algoritmo che analizza variabili chiave come forma fisica, rendimento recente e statistiche storiche, OPTA rivela le percentuali di vittoria. Ma dove si piazza davvero l'Inter? Scopriamolo insieme.

Il nuovo Mondiale per Club sta per partire. Di conseguenza è arrivato anche il momento del pronostico su chi riuscirà a trionfare nella competizione. 32 squadre ai nastri di partenza, di cui ne rimarrà solo una, ma chi? Per il supercomputer OPTA non ci sono dubbi. Anche il Mondiale del Club sarà affare del Paris Saint Germain di Luis Enrique. Come funziona l’algoritmo e le percentuali di vittoria. Le variabili di cui OPTA tiene conto sono molteplici, come anche lo storico dei club partecipanti. La simulazione del torneo nella sua interezza è stato effettuato circa 40.000 volte, dimostrando come le squadre con percentuali credibili di vittoria siano solamente dieci, con tre addirittura che hanno lo 0% di possibilità (Auckland City, Wydad Casablanca e Al-Ain). 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - opta - supercomputer

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L'Inter è la quarta forza del Mondiale per Club per il Supercomputer Secondo l'algoritmo Opta Predictor, solo Bayern Monaco, Manchester City e PSG hanno una percentuale maggiore di vincere il torneo FIFA #Inter #FIFACWC #SpazioInter Vai su X

Chi vincerà il Mondiale per Club secondo il supercomputer Opta; Dallo 0% di possibilità per l'Auckland a Inter e Juve... Chi vince il Mondiale per club?; Mondiale Club, per il supercomputer di Opta sarà dominio europeo: all'Inter il 12,3% di probabilità....

Dallo 0% di possibilità per l'Auckland a Inter e Juve... Chi vince il Mondiale per club? Scrive gazzetta.it: La classifica del Supercomputer Opta e le proiezioni su chi può arrivare fino in fondo e chi invece difficilmente supererà la fase a gironi ...